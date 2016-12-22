В Подмосковье ограбили дом музыканта Владимира Кузьмина

Неизвестные похитили деньги у российского музыканта и певца Владимира Кузьмина, средства были украдены из его загородного коттеджа. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. По данным газеты «Московский комсомолец», речь идет о сумме в 10 млн руб.

«Не владею информацией», — заявил РБК концертный директор Кузьмина Александр Сябро. У самого Кузьмина выключен телефон. Как отмечает «МК», Кузьмин сейчас находится в США.

В полиции отметили, что злоумышленники проникли в дом певца, заставив находившегося там рабочего передать им деньги под угрозой расправы. После этого преступники покинули место происшествия. Заявление об ограблении загородного дома в деревне Общественник Солнечногорского района поступило в дежурную часть от жителя Москвы 1966 года рождения. Газета сообщает, что это друг Кузьмина Александр Клопов.

По факту происшествия возбуждено дело по ст. 158 УК (кража).