СМИ узнали об отстранении от практики бывшей сиделки Хокинга

Сиделка Патрисия Дауди, которая 15 лет ухаживала за британским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, была отстранена от работы в связи с обвинениями в нарушениях при уходе за ученым. Об этом сообщает Daily Mail cо ссылкой на источники, а также Mirror.

Отмечается, что расследование в отношении сиделки началось после жалобы семьи Хокинга, Совет по сестринскому делу и акушерству (NMC) отстранил ее от работы. Дауди перестала работать с Хокингом примерно за два года до его смерти в 2018 году, пишут СМИ. Источник The Daily Mail назвал обвинения в отношении Дауди «достаточно серьезными».

Как пишет газета, сведения об обвинениях в отношении сиделки скрыл NMC, а слушания по ее делу проводятся за закрытыми дверями. В Совете закрытость слушаний объяснили состоянием здоровья Дауди.

Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. В 1963 году у ученого было диагностировано неизлечимое заболевание — боковой амиотрофический склероз (БАС), однако это не помешало ему заниматься научной деятельностью. Хокинг был известен своими работами о черных дырах и теории относительности, он написал такие научно-популярные книги как «Краткая история времени» и «Черные дыры и молодые вселенные». Прах ученого захоронили в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.