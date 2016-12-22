Ученые опубликовали последнюю научную работу Стивена Хокинга

На сайте Корнеллского университета опубликована последняя научная статья физика-теоретика Стивена Хокинга.

Как пишет The Guardian, работа была завершена за несколько дней до смерти Хокинга. Ее дописали коллеги ученого из Кембриджского и Гарвардского университетов.

Работа посвящена изучению того, что происходит с предметами, когда они попадают в черные дыры. По словам одного из соавторов работы Малкольма Перри, информационный парадокс, который состоит в потере информации в результате формирования и распада черных дыр, был «в центре жизни Хокинга» более 40 лет.

Стивен Хокинг умер 14 марта на 77-м году жизни. Он был известен своими работами о черных дырах и теории относительности, являлся автором ряда научно-популярных книг, таких как «Краткая история времени» и «Черные дыры и молодые вселенные». Прах физика был погребен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарлза Дарвина.