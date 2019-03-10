В ЛНР заявили о проблемах с питанием в подразделениях украинской армии

В ЛНР заявили о проблемах с питанием в подразделениях украинской армии

В подразделениях украинской армии, участвующих в конфликте в Донбассе, есть проблемы с питанием личного состава, заявил в ходе брифинга исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

«По информации от нашего источника в 54-й бригаде Вооруженных сил Украины, личный состав одного из подразделений уже несколько недель кормят просроченными консервами», — сказал он. По словам Филипоненко, также не хватает одноразовой посуды и приборов, положенных по системе питания НАТО, на которую перешла украинская армия. Он добавил, что такая ситуация сложилась во всех бригадах украинской армии, участвующих в Операции объединенных сил в Донбассе.

В декабре военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что небоевые потери украинских силовиков за 4,5 года, прошедших с начала вооруженного конфликта в Донбассе, составили свыше 10 тыс. человек. Небоевые потери можно понести на учениях, а также вследствие неосторожности, указывал он.

Президент Украины Петр Порошенко в начале марта заявил, что с 1 апреля поднимет зарплату находящимся на передовой в Донбассе военным. Доплату на первой линии поднимут на 2 тыс. грн, на второй — на 1 тыс. грн.

