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Прокурор оценил небоевые потери украинских силовиков за 4,5 года
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Прокурор оценил небоевые потери украинских силовиков за 4,5 года
Политика, 17:14
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Прокурор оценил небоевые потери украинских силовиков за 4,5 года

Небоевые потери Вооруженных сил Украины за 4,5 года с начала вооруженного конфликта на Донбассе составили свыше 10 тыс. человек. Об этом в интервью изданию Liga.net.рассказал военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«В каждой армии есть небоевые потери: на учениях, от неосторожности. Задача по недопущению таких случаев возлагается на командиров воинских частей, соединений и подразделений», — отметил прокурор.

Минобороны Украины назвало потери военных с начала конфликта в Донбассе
Политика

В мае глава украинского Минобороны Степан Полторак сообщал, что с начала антитеррористической операции (АТО) в Донбассе ВСУ потеряли 3332 человека. Из общего числа потерь, по словам министра, боевые составили 2394 человека, небоевые — 938 человек. Причины небоевых потерь различны. В частности, это болезни, ДТП, нарушения правил безопасности, употребление алкоголя, отмечал он.

В декабре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не воюет и не собирается воевать с Украиной. При этом он предупредил, что Киев готовит новые военные провокации.

Теги: Украина , небоевые потери
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