Порошенко поручил повысить доплаты украинским военным в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 1 апреля поднимет зарплату находящимся на передовой в Донбассе военным. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение — доплату на первой линии поднять на 2000 грн. Минимальная доплата должна составлять 12000 грн для каждого военнослужащего», — говорится в сообщении. Доплату на второй линии он поручил поднять на 1000 грн, указав, что уровень доплаты должен быть доведен до 5500 грн.

Порошенко также заявил, что украинским военным морякам, проходящим службу в Азовском море, необходимо обеспечить такую же доплату, как и военным на первой линии.

В феврале Порошенко подписал указ, которым утвердил границы «временно оккупированных» районов и населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

В конце декабря 2018 года советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что украинские военные освободили практически всю «серую» зону в Донбассе, которую не контролировала ни одна из сторон конфликта. По его словам, если вести отсчет от состояния на май 2014 года, то под контроль удалось вернуть две трети территории Донбасса. МИД России назвал заявление Киева провокацией. В ведомстве отметили, что приближение ВСУ к позициям ополчения увеличивает риск прямого боестолкновения.