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Певца R. Kelly освободили из-под стражи после выплаты алиментов

Американского певца Роберта Келли (R. Kelly) освободили из тюрьмы в Чикаго после выплаты алиментов в размере $161 тыс. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя полиции Сэма Рэндалла, сумму выплатил человек, который пожелал остаться неизвестным. «Анонимность в этой ситуации встречается довольно редко», — отметил он.

Адвокат Келли Стив Гринберг отказался отвечать на вопрос, выплатил ли алименты сам певец или другой человек.

Портал TMZ со ссылкой на источник пишет, что деньги передал некий «благотворитель».

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В 2009 году суд обязал Келли ежемесячно выплачивать своей бывшей жене алименты в размере почти $21 тыс. Тогда певец не явился на слушания, сообщает CNN. 6 марта его арестовали после заседания суда.

23 февраля Келли предъявили обвинения по 10 пунктам, речь идет о сексуальном насилии в отношении четырех девушек, трем из которых было меньше 17 лет на момент совершения преступлений. В тот же день певца арестовали, спустя два дня его освободили под залог в размере $100 тыс.

Теги: певец, алименты
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