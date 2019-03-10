Певца R. Kelly освободили из-под стражи после выплаты алиментов

Американского певца Роберта Келли (R. Kelly) освободили из тюрьмы в Чикаго после выплаты алиментов в размере $161 тыс. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя полиции Сэма Рэндалла, сумму выплатил человек, который пожелал остаться неизвестным. «Анонимность в этой ситуации встречается довольно редко», — отметил он.

Адвокат Келли Стив Гринберг отказался отвечать на вопрос, выплатил ли алименты сам певец или другой человек.

Портал TMZ со ссылкой на источник пишет, что деньги передал некий «благотворитель».