Певца R. Kelly арестовали по делу о сексуальном насилии

Американский певец Роберт Келли (R. Kelly) был арестован в Чикаго после того, как окружной прокурор предъявила ему обвинения в сексуальном насилии, сообщил в Twitter представитель полиции города Энтони Гульельми.

«Певец и автор песен Роберт Келли арестован и находится под стражей в полиции Чикаго», — написал он, уточнив, что R. Kelly предстанет перед судом в субботу, 23 февраля.

Певца доставили в полицейский участок в темном фургоне с затонированными стеклами. По словам адвоката Келли, он чрезвычайно разочарован и подавлен. «Он потрясен этим», — сказал Associated Press юрист Стев Гринберг, представляющий интересы R. Kelly.

Ранее певцу предъявили обвинения по 10 пунктам, речь идет о сексуальном насилии в отношении четырех девушек, трем из которых было меньше 17 лет на момент совершения преступлений.​ В прокуратуре уточнили, что на первом судебном заседании будет решаться вопрос о залоге.