Певцу R Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

По словам прокурора Кимберли Фокс, речь идет о десяти случаях насилия, которые произошли в период между 1998 и 2010 годами. В четырех из них пострадали женщины, трем из которых на момент преступления было меньше 17 лет.

По каждому из пунктов обвинения Келли грозит до трех лет лишения свободы. Первое слушание по делу певца пройдет в субботу, на нем суд рассмотрит вопрос о залоге.

В мае 2018-го на Келли подала в суд 20-летняя Фейт Роджерс. По ее словам, она познакомилась с певцом после его концерта в Техасе в 2017-м и в течение года они состояли в отношениях. Келли склонял ее к нежелательной интимной связи, угрожал и унижал, утверждает Роджерс.