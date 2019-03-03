Украинские националисты провели марш и выступили против Порошенко

В Киеве националисты провели марш «Национальных дружин», который был посвящен годовщине создания организации. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Марш состоялся в субботу, 2 марта. При этом участники вывесили баннер с призывом посадить в тюрьму президента Украины Петра Порошенко.

Агентство УНИАН сообщает, что всего в шествии приняли участие около тысячи человек из 20 областей страны. На марше выступил лидер запрещенной в России организации «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

В середине марта 2017 года активисты «Национального корпуса», запрещенного в России движения «Правый сектор» и партии «Свобода» подписали манифест об объединении. Лидер партии Олег Тягнибок отмечал, что вместе они начнут «крестовый поход» против власти. Он добавлял, что в манифесте также закреплено положение об объявлении импичмента Порошенко.