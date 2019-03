Сергей Лазарев анонсировал премьеру новой песни для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев в субботу, 9 марта, представит новую песню, с которой выступит на конкурсе «Евровидение». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Я надеюсь, вам всем полюбится песня так же сильно, как мне, когда я впервые услышал ее. Для меня это новое путешествие, и я очень воодушевлен», — заявил певец.

Лазарев также поблагодарил за помощь в создании композиции певца Филиппа Киркорова, который был рядом «как брат», греческого композитора Димитриса Контопулоса, автора мелодии, и музыканта Шарон Вон, создателя текста к песне.

Финал «Евровидения» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В 2016 году Лазарев уже представлял Россию на конкурсе — он занял третье место с песней You Are the Only One.​