В РПЦ отреагировали на песню о бомбардировке США в Исаакиевском соборе

В РПЦ отреагировали на песню о бомбардировке США в Исаакиевском соборе

Исполнение шуточной песни о бомбардировке США в Исаакиевском соборе — еще одно свидетельство того, что храм необходимо отдать под контроль Российской православной церкви (РПЦ). Об этом в эфире «России 24» заявил председатель отдела внешних церковных связей Московской патриархии, митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, в стенах храма должны звучать только «священные песнопения», а события, подобные песне о США, происходить не могут. «Все это лишний раз напоминает о том ненормальном статусе, в котором сегодня находится Исаакиевский собор, и о том, что собор должен принадлежать церкви», — подчеркнул Иларион.

Речь идет о бардовской песне, которую Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил 23 февраля на концерте в Исаакии. Лирические герои песни отправились бомбить США «на подводной лодке с атомным моторчиком» с «десятком бомбочек под сотню мегатонн». Автор песни, бард Андрей Козловский, подчеркивал, что написал эту композицию в 1980 году и что она несет в себе исключительно шуточный характер. Исполнение песни также осудили в епархии Санкт-Петербурга.

Исаакиевский собор был передан РПЦ в 2017 году, сейчас церковь разделяет контроль над храмом с администрацией собора и города.