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В епархии Петербурга осудили спетую в Исаакии песню о бомбардировке США

В Санкт-Петербургской епархии осудили исполнение песни «На подводной лодочке с атомным моторчиком» коллективом петербургского Камерного хора на концерте в Исаакиевском соборе 23 февраля. По словам руководителя сектора коммуникаций Петербургской митрополии Натальи Родомановой, исполнение подобного репертуара со стороны известного коллектива вызывает удивление, передает «Интерфакс».

«Хоровые выступления в Исаакиевском соборе происходят достаточно регулярно, и сам факт исполнения уместной для церковного пространства музыки никакого неприятия не вызывает», — сказала она.

При этом Родоманова подчеркнула, что выбор Исаакиевского собора в качестве площадки для выступления «явно неуместен».

«Нам кажется, что вкус явно изменил столь известному петербургскому коллективу, и мы весьма сожалеем о том, что такое событие состоялось в Петербурге, а тем более в Исаакиевском соборе», — заключила Родоманова.

В пресс-службе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» заявили, что администрация собора не одобряет исполнение в его стенах шуточной песни о бомбардировке США, сообщил ТАСС.

«Мы против подобных песен в репертуаре. Данное музыкальное произведение не было согласовано с руководством музея. Если бы мы раньше знали, если бы это обсуждалось, мы бы категорически выступили против этого», — сообщили в пресс-службе.

Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил бардовскую песню 23 февраля на концерте в Исаакии. Лирические герои песни отправились бомбить США «на подводной лодке с атомным моторчиком» с «десятком бомбочек под сотню мегатонн». 

Автором этой песни является бард Андрей Козловский. Он, комментируя произошедшее заявил, что эта композиция была написана им в 1980 году и несет в себе исключительно шуточный характер, сообщает «РИА Новости».

Теги: Санкт-Петербург, Исаакиевский собор, песня
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