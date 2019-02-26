В епархии Петербурга осудили спетую в Исаакии песню о бомбардировке США

В епархии Петербурга осудили спетую в Исаакии песню о бомбардировке США

В Санкт-Петербургской епархии осудили исполнение песни «На подводной лодочке с атомным моторчиком» коллективом петербургского Камерного хора на концерте в Исаакиевском соборе 23 февраля. По словам руководителя сектора коммуникаций Петербургской митрополии Натальи Родомановой, исполнение подобного репертуара со стороны известного коллектива вызывает удивление, передает «Интерфакс».

«Хоровые выступления в Исаакиевском соборе происходят достаточно регулярно, и сам факт исполнения уместной для церковного пространства музыки никакого неприятия не вызывает», — сказала она.

При этом Родоманова подчеркнула, что выбор Исаакиевского собора в качестве площадки для выступления «явно неуместен».

«Нам кажется, что вкус явно изменил столь известному петербургскому коллективу, и мы весьма сожалеем о том, что такое событие состоялось в Петербурге, а тем более в Исаакиевском соборе», — заключила Родоманова.

В пресс-службе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» заявили, что администрация собора не одобряет исполнение в его стенах шуточной песни о бомбардировке США, сообщил ТАСС.