В Крыму отреагировали на решение США не признавать полуостров российским

В Крыму отреагировали на решение США не признавать полуостров российским

Крым как субъект России не нуждается в признании со стороны иностранных государств. Об этом заявил «РИА Новости» вице-премьер крымского правительства, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Крым является неотъемлемой частью России и не является независимым государством. А хотят власти тех или иных стран общаться с одним из субъектов России или нет, это их личное дело», — подчеркнул он.

В то же время Мурадов отметил, что сегодня наблюдается рост числа контактов Крыма с иностранными политиками, туристами, бизнесменами, творческими деятелями и журналистами.

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США 8 марта одобрил законопроект «О непризнании аннексии Крыма», который запрещает Вашингтону признавать присоединение полуострова к России.