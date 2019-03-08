Конгрессмены одобрили запрет на признание Крыма российским

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект «О непризнании аннексии Крыма» (​H.R. 596), который запрещает Белому дому признавать присоединение Крыма к России. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией», — говорится в законопроекте.

Согласно тексту документа, США не признают как де-юре, так и де-факто принадлежность полуострова, а также его воздушное пространство или территориальные воды к России.

При этом в законопроекте подчеркивается, что президент Соединенных Штатов может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать интересам национальной безопасности страны.