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Политика ,  
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Посольство Украины попросило Google пересмотреть статус Крыма на картах

Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству компании Google с требованием скорректировать государственную принадлежность Крыма на некоторых картах сервиса Google Maps. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

«В официальном письме посол отметил четкую позицию о недопустимости привлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google к информационной войне, которую ведет Россия, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду, в случае с изображением Крыма на картах», — сообщили в пресс-службе украинской дипслужбы.

Чалый отметил, что ситуация, которая произошла с «некорректным изображением Крыма» на Google Maps, «абсолютно противоречит четкой, неизменной позиции администрации США, конгресса США и ООН».

Дипломаты выразили надежду на то, что Google исправит ситуацию.

В конце января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить представителя Google в нижнюю палату российского парламента, чтобы прояснить ситуацию с отображением Крыма на картах сервиса. На неверное отображение полуострова, который в 2014 году вошел в состав России по результатам референдума, пожаловался один из депутатов. В американской компании на это ответили, что при заходе в карты с российской территории Крым отображается как часть России, а из других стран — как спорная территория.

Теги: Украина, Google, Крым, карты с Крымом
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