В Германии обнародовали дневник офицера Третьего Рейха с картой сокровищ

Личный военный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра, в котором описаны места, где нацисты во время отступления из Польши прятали золото, а также произведения искусства и другие ценности, был опубликован в Германии. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно дневнику, Адольф Гитлер приказал спрятать 260 грузовиков, наполненных сокровищами, на территории Польши в 11 местах страны для того, чтобы советские войска не смогли их найти.

Кроме того, сам автор дневника Олленхауэр являлся ключевой фигурой этой операции, а также выступал посредником между нацистами и местными аристократами, пытавшихся уберечь свои драгоценности от Советского Союза.

Согласно дневнику, в одном из тайников хранится около 28 тонн золота, а в некоторых других хранилищах запрятаны золотые монеты, медали, ювелирные изделия и другие ценности. При этом в одном из тайников также запрятали 47 произведений искусства, похищенных из Франции. Среди них — работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.

Роман Фурманьяк из фонда Schlesische Brücke рассказал, что записи дневника хранились в масонской ложе в немецком городе Кведлинбург и были переданы фонду лишь несколько лет.

«Мы публикуем информацию о дневнике сейчас, так как хотели дождаться момента, когда не станет людей, которые могут быть связаны с событиями, особенно сотрудников «Ваффен СС». Это было условием ложи», — приводит издание слова Фурманьяка.

Он также отметил, что подлинность дневника подтвердили пять немецких образовательных учреждений, в том числе специалисты факультета истории искусств Геттингенского университета имени Георга-Августа.

При этом он отметил, что в настоящее время фонд занимается исследованием мест, названных в дневнике, чтобы удостовериться в том, что эти тайники сохранились до сегодняшних дней. Фурманьяк отметил, что в числе описанных хранилищ — дно пруда, секретная комната между стенами одного из польских дворцов, а также глубокий колодец в парке.

Историк Джоанна Лампарска рассказала, что дневник очень интересный, потому что он содержит много подробностей о том, что происходило в конце войны в Силезии, а также содержит информацию о том, где планировалось что-то прятать.

«Но, по моему мнению, никаких сокровищ не будет найдено с помощью дневника. Если бы эти люди действительно знали, где находится сокровище, они бы не действовали таким образом», — отметила специалист.

Она добавила, что экспертам предстоит проделать много работы, чтобы исследовать места, указанные в дневнике.