В Германии обнародовали дневник офицера Третьего Рейха с картой сокровищ

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,28 0,30 EUR Бирж. 74,14 -0,44 Brent 66,07 0,50% USD Нал. 67,17 65,52 EUR Нал. 75,62 73,98 USD ЦБ 65,96 0,12 EUR ЦБ 74,57 0,16 EUR/USD 1,1182 -0,0126 BTC/USD Бирж. 3 950,30 9,80 IMOEX 2 476,64 -0,70% RTSI 1 179,58 -1,00% DJIA 25 450,24 -0,09% Nasdaq 7 408,14 -0,18%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 65,96 (+0,12) Quote, 07 мар, 12:40
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 74,57 (+0,16) Quote, 07 мар, 12:40
В Германии обнародовали дневник офицера Третьего Рейха с картой сокровищ Общество, 06:42 СМИ заметили возможную подготовку КНДР к запуску ракеты Политика, 05:48 Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему Политика, 05:33 Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков «ан-Нусры» в Идлибе Политика, 05:08 В Венесуэле за 3 месяца из-за отключений света погибли 79 человек Общество, 04:14 WSJ узнала о новых препятствиях для торговой сделки США и Китая Политика, 03:59 Пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в США Общество, 03:48 Небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млн Бизнес, 03:34 Умер американский актер Ян-Майкл Винсент Общество, 03:23 В США актеру сериала «Империя» Смоллетту предъявили новые обвинения Общество, 02:45 Глава Минобороны Чехии включил Россию в число главных угроз для НАТО Политика, 02:20 США пригрозили Турции «серьезными последствиями» в случае покупки С-400 Политика, 02:16 Президент Перу принял отставку премьер-министра страны Политика, 01:53 Еврокомиссар Шефчович выступил за налаживание диалога Запада с Россией Политика, 01:31
Общество ,  
0 
В Германии обнародовали дневник офицера Третьего Рейха с картой сокровищ

Личный военный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра, в котором описаны места, где нацисты во время отступления из Польши прятали золото, а также произведения искусства и другие ценности, был опубликован в Германии. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно дневнику, Адольф Гитлер приказал спрятать 260 грузовиков, наполненных сокровищами, на территории Польши в 11 местах страны для того, чтобы советские войска не смогли их найти.

Кроме того, сам автор дневника Олленхауэр являлся ключевой фигурой этой операции, а также выступал посредником между нацистами и местными аристократами, пытавшихся уберечь свои драгоценности от Советского Союза.

Согласно дневнику, в одном из тайников хранится около 28 тонн золота, а в некоторых других хранилищах запрятаны золотые монеты, медали, ювелирные изделия и другие ценности. При этом в одном из тайников также запрятали 47 произведений искусства, похищенных из Франции. Среди них — работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.

Роман Фурманьяк из фонда Schlesische Brücke рассказал, что записи дневника хранились в масонской ложе в немецком городе Кведлинбург и были переданы фонду лишь несколько лет.

«Мы публикуем информацию о дневнике сейчас, так как хотели дождаться момента, когда не станет людей, которые могут быть связаны с событиями, особенно сотрудников «Ваффен СС». Это было условием ложи», — приводит издание слова Фурманьяка.

Общество
У штаба разведслужбы ФРГ нашли неизвестный ранее кусок Берлинской стены

Он также отметил, что подлинность дневника подтвердили пять немецких образовательных учреждений, в том числе специалисты факультета истории искусств Геттингенского университета имени Георга-Августа.

При этом он отметил, что в настоящее время фонд занимается исследованием мест, названных в дневнике, чтобы удостовериться в том, что эти тайники сохранились до сегодняшних дней. Фурманьяк отметил, что в числе описанных хранилищ — дно пруда, секретная комната между стенами одного из польских дворцов, а также глубокий колодец в парке.

Историк Джоанна Лампарска рассказала, что дневник очень интересный, потому что он содержит много подробностей о том, что происходило в конце войны в Силезии, а также содержит информацию о том, где планировалось что-то прятать.

«Но, по моему мнению, никаких сокровищ не будет найдено с помощью дневника. Если бы эти люди действительно знали, где находится сокровище, они бы не действовали таким образом», — отметила специалист.

Она добавила, что экспертам предстоит проделать много работы, чтобы исследовать места, указанные в дневнике.

Теги: Германия, Польша, Адольф Гитлер, Вторая мировая война, сокровища
Материалы по теме
На западе Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан
Общество
Польские власти подтвердили существование поезда Третьего рейха
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter