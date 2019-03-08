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Политика ,  
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Трамп отреагировал на приговор Полу Манафорту

Заседание суда, на котором был вынесен приговор бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, свидетельствует об отсутствии связей действующего президента с Россией. Такое мнение Трамп выразил на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что судья на заседании «громко постановил, и весь это мир услышал», что между штабом Трампа и Россией не было «сговора». «Но охота на ведьм продолжается <...> Это так плохо для нашей страны!» — заключил Трамп.

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Манафорт был задержан в 2017 году, его обвинили в финансовых преступлениях, а также в отказе регистрироваться иностранным агентом и в препятствовании правосудию. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о «российском вмешательстве» в американские выборы, обвинял Манафорта в неисполнении заключенной сделки со следствием и просил для него 24 года тюрьмы.

Манафорт в марте получил почти четыре года тюрьмы и штраф по одному из двух приговоров (второй будет объявлен на следующей неделе) — за налоговое и банковское мошенничество на несколько десятков миллионов долларов. Манафорт совершил «неоспоримо серьезные» преступления, и удивительно, что он не выразил сожаления за участие в противоправных деяниях, говорил на заседании судья Томас Селби Эллис.

Теги: Пол Манафорт, приговор суда, Дональд Трамп
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