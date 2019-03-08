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Экономика ,  
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В Турции оценили потери от отмены льготного режима торговли с США

Отмена льготного режима торговли в США обойдется Турции в $63 млн. Об этом сказал министр торговли страны Рухсар Пеккан, передает Hurriyet.

«Турция будет вынуждена заплатить дополнительно $63 млн таможенных платежей», — заявил он.

Речь идет о специальном режиме торговли Турции и США в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) Соединенных Штатов. В начале марта президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен отменить льготу, так как за последние 45 лет ее действия экономический уровень Турции существенно вырос.

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Трамп решил отменить льготный режим торговли с Турцией и Индией

Программа GSP действует с 1974 года и предусматривает беспошлинный ввоз отдельных категорий товаров из стран с развивающейся экономикой. Она подлежит регулярному продлению. Помимо прочего, список стран, попадающих под действие программы, может пересматриваться.

Теги: Турция, торговые льготы, Дональд Трамп
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