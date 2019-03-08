Рогозин заявил о финансовом отставании «Роскосмоса» от NASA

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей, заявил, что не видит критического отставания в технологическом плане возглавляемой им госкорпорации от NASA.

«Критического отставания нет. Есть последствия потери темпа развития отрасли за последние 10–12 лет», — написал он.

При этом Рогозин подчеркнул, что отставание есть в финансовом плане. По словам топ-менеджера, это большая проблема для компании с точки зрения реализации перспективных проектов. «Но это вопрос не к «Роскосмосу», — отметил Рогозин.

Он уточнил, что российская госкорпорация «имеет бюджет почти в 20 раз меньше», чем у NASA.