В Москве госпитализировали пассажира сгоревшего после удара о столб такси

На северо-западе Москвы такси врезалось в мачту городского освещения, после чего автомобиль загорелся, а спустя некоторое время полностью сгорел, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
ДТП произошло на улице Гризодубовой. В машине помимо водителя находился пассажир. Обоим удалось самостоятельно выбраться из автомобиля.
«Такси марки Nissan врезалось в мачту городского освещения, машина полностью сгорела. В результате ДТП пострадал пассажир, он госпитализирован», — говорится в сообщении.
В ГИБДД рассказали, что после аварии пассажир отправился домой, но почувствовал себя плохо и вернулся на место ДТП, откуда был госпитализирован.
По словам водителя такси, он уснул за рулем, что стало причиной ДТП. «Семь дней без выходных и сейчас ночная смена <...> Уснул», — заявил он.
В настоящее время сотрудники полиции опрашивают водителя Nissan. Выясняются все обстоятельства произошедшего.