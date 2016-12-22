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В Москве госпитализировали пассажира сгоревшего после удара о столб такси
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В Москве госпитализировали пассажира сгоревшего после удара о столб такси
Общество, 00:40
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В Москве госпитализировали пассажира сгоревшего после удара о столб такси

На северо-западе Москвы такси врезалось в мачту городского освещения, после чего автомобиль загорелся, а спустя некоторое время полностью сгорел, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло на улице Гризодубовой. В машине помимо водителя находился пассажир. Обоим удалось самостоятельно выбраться из автомобиля.

«Такси марки Nissan врезалось в мачту городского освещения, машина полностью сгорела. В результате ДТП пострадал пассажир, он госпитализирован», — говорится в сообщении.

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В ГИБДД рассказали, что после аварии пассажир отправился домой, но почувствовал себя плохо и вернулся на место ДТП, откуда был госпитализирован.

По словам водителя такси, он уснул за рулем, что стало причиной ДТП. «Семь дней без выходных и сейчас ночная смена <...> Уснул», — заявил он.

В настоящее время сотрудники полиции опрашивают водителя Nissan. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: Москва , ДТП , Такси , госпитализация , пассажир , ГИБДД
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