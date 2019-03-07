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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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В Москве 10 человек задержали после конфликта таксиста с пассажирами

После конфликта таксиста и пассажиров на Рязанском проспекте в Москве полицейские задержали 10 человек.​ Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД, поступившем в РБК.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел 5 марта примерно в 21:00. Между таксистом и двумя пассажирами произошел конфликт по поводу оплаты проезда. Во время конфликта один из мужчин (таксист или пассажир — не уточняется) выстрелил в воздух из травматического оружия, в результате никто не пострадал.

Прибывшие на место полицейские доставили для разбирательства в территориальный отдел МВД 10 человек — участников и свидетелей конфликта. Сотрудники правоохранительных органов составили административные материалы и начали проверку по факту произошедшего.

При этом в ведомстве подчеркнули, что появившаяся в СМИ информация о массовой драке на Рязанском проспекте не соответствует действительности.

Теги: задержание, Москва
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