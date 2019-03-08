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Медведев поздравил женщин с 8 Марта во время полета на Ил-96

Председатель правительства России Дмитрий Медведев записал видеопоздравление с Международным женским днем на борту самолета Ил-96 во время полета, возвращаясь из рабочей поездки. Поздравление премьер-министра опубликовано на сайте кабмина.

«У него (праздника) политическая природа, но мы о ней давным-давно забыли. И это просто день, когда можно поздравить своих близких женщин: бабушек и матерей, сестер, жен, подруг», — заявил Медведев.

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Как отметил премьер, в этот день женщинам нужно дарить цветы и говорить самые теплые слова. «Вот и я хотел бы сделать это, находясь, правда, в несколько необычных условиях, на борту самолета», — отметил он.

Медведев пожелал всем женщинам провести этот праздник в кругу близких и самых дорогих людей. «Я хотел бы, чтобы хорошее настроение, забота близких продолжались для вас не только 8 Марта, а бесконечно», — заключил глава правительства.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что трудно представить историю страны без созидательного вклада «великих российских женщин».

Теги: 8 Марта, Международный женский день, Дмитрий Медведев, поздравление
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