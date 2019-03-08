Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение транслировалось на телеканале «Россия 24».

«Дорогие наши женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем. С праздником, который все мы очень любим. Этот весенний день всегда наполнен цветами и подарками, озарен радостью наших женщин, светом ваших улыбок», — сказал он.

Президент отметил безграничную душевную щедрость россиянок, которая не только «дарована природой», но и приумножается «стрократ» в отношении к работе и близким людям. Путин добавил, что женщины являются надежными сотрудниками и ответственными руководителями, которые видят «самые тонкие нюансы» и творчески подходят к работе.

По его словам, трудно представить историю страны без созидательного вклада «великих российских женщин». Президент заявил, что в настоящее время россиянкам «подвластны практически все профессиональные высоты». По его мнению, в их характере достигать успехов.