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Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение транслировалось на телеканале «Россия 24».

«Дорогие наши женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем. С праздником, который все мы очень любим. Этот весенний день всегда наполнен цветами и подарками, озарен радостью наших женщин, светом ваших улыбок», — сказал он.

Президент отметил безграничную душевную щедрость россиянок, которая не только «дарована природой», но и приумножается «стрократ» в отношении к работе и близким людям. Путин добавил, что женщины являются надежными сотрудниками и ответственными руководителями, которые видят «самые тонкие нюансы» и творчески подходят к работе.

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По его словам, трудно представить историю страны без созидательного вклада «великих российских женщин». Президент заявил, что в настоящее время россиянкам «подвластны практически все профессиональные высоты». По его мнению, в их характере достигать успехов.

Путин также назвал материнство великим счастьем и добавил, что воспитание детей «преображает мир» и «утверждает те традиционные ценности, которыми всегда была сильна Россия». В своем обращении президент поблагодарил матерей.

Он рассказал, что мужчинам непросто быть достойными русских женщин. «Но мы будем к этому стремиться и делать все, чтобы женщины чувствовали наше сильное, надежное плечо, то, что мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам», — подытожил он.

Теги: Владимир Путин, Международный женский день
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