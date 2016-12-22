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Telegraph узнала о задержке санкций Британии против России из-за Brexit
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Telegraph узнала о задержке санкций Британии против России из-за Brexit
Политика, 04:40
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Telegraph узнала о задержке санкций Британии против России из-за Brexit
Санкции Британии против России за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери могут задержаться до как минимум весны 2019 года. Всему виной Brexit: Британия должна покинуть блок, чтобы вводить санкции единолично
Фото: Frank Augstein / AP

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, выступая перед депутатами парламента, заявил о том, что принятую в мае «поправку Магнитского», как и новый закон о санкциях, не удастся применить до конца Brexit. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Уоллес не уточнил, что понимается под завершением Brexit: официальный выход Британии из Евросоюза (намечен на март 2019 года) или конец переходного периода (продлится до конца 2020 года). По словам министра, британский аналог «закона Магнитского» войдет в новый закон о санкциях, который станет новой системой санкций для Лондона после выхода из Евросоюза. «Мы готовы использовать новые меры после Brexit», — отметил он.

В Британии одобрили принятие «поправки Магнитского» еще в феврале. В мае был принят законопроект о санкциях Sanctions Bill, в который была включена указанная «поправка». Sanctions Bill ​принимался для создания отдельного от Евросоюза механизма введения санкций против других стран. Дело в том, что в составе блока Британия определяет свою санкционную политику в соответствии с позицией всех членов ЕС.

«Поправка Магнитского» позволяет Лондону замораживать активы и запрещать въезд для коррупционеров и нарушителей прав человека. Законопроект о санкциях позволяет вводить санкции по более широкому кругу оснований.

Заявление министра Бена Уоллеса подверглось критике в британском парламенте. «Другие [страны. — РБК] приняли публичные меры против известных нарушителей прав человека в России. Мы же, несмотря на преступление, совершенное российскими оперативниками на британской земле, не сделали еще ничего», — приводит Telegraph выдержу из письма британских депутатов главе МВД Саджиду Джавиду.

«Никудышное алиби»: западные СМИ — об интервью «отравителей» Скрипалей
Политика

Как отмечает Daily Telegraph, из-за проволочек с Brexit Британия не сможет ввести санкции против России в связи с «делом Скрипаля» до весны 2019 года — конца 2020 года. С момента отравления бывшего офицера ГРУ, случившегося в начале марта, Лондон ограничился лишь высылкой российских дипломатов. В сентябре история получила новое развитие: Британия предъявила обвинение двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову, показала их фотографии, рассказала об их перемещениях и показала флакон, в котором они, по версии следствия, привезли «Новичок» в страну. После этого Боширов и Петров дали интервью RT, где заявили, что они являются «бизнесменами средней руки», а в Солсбери они ездили посмотреть на знаменитый собор.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Brexit , Санкции
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