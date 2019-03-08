Президент Чехии назвал «глупой провокацией» недопуск дипломата из России

Президент Чехии Милош Земан назвал «глупой провокацией» недопуск российского дипломата в страну. Об этом он сообщил в эфире телеканала ​TVBarrandov, передает издание ​Idnes.

«Я считаю это довольно глупой провокацией, потому что я знаю, что российская делегация даже думала обернуться и вернуться назад», — сказал он.

​Земан добавил, что подобный инцидент мог нарушить экономическое сотрудничество между Россией и Чехией, так как дипломат входил в делегацию российского министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Российского дипломата не пустили в Чехию 4 марта. Об отказе ему сообщили в аэропорту Праги. Он был в составе делегации, которая прибыла для участия в межправительственной комиссии.

Посольство России сделало представление замглавы МИД Чехии и назвало действия Праги недружественными. Дипломаты добавили, что не оставят их без ответа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ пустить дипломата «циничным и продуманным демаршем».