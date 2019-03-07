Захарова назвала «циничным демаршем» отказ пустить дипломата в Чехию

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что отказ пустить российского дипломата в Чехию не останется «без адекватной реакции». Об этом она заявила в ходе брифинга, трансляция которого ведется в Facebook ведомства.

Произошедший инцидент Захарова назвала «вопиющим примером недружественного поведения» и «циничным и продуманным демаршем». По ее словам, Чехия пренебрегает «элементарными нормами дипломатического приличия».

«Ответственность за вероятные негативные последствия вот этой политики по отношению к России, абсолютно бездумной и не прагматичной, целиком ложится на инициаторов этой кампании», — добавила она.

4 марта Чехия отказалась пустить в страну представителя российского МИДа, прибывшего в составе делегации для участия в заседании межправительственной комиссии. Об отказе россиянину сообщили в аэропорту Праги.