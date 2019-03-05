Чехия не пустила в страну ехавшего с Мантуровым сотрудника МИД России

Чехия не пустила в страну ехавшего с Мантуровым сотрудника МИД России

Как заявили в посольстве, дипломат в составе делегации направлялся на заседание межправительственной комиссии. По данным СМИ, в Праге посчитали его сотрудником спецслужб

Посольство России в Чехии (Фото: Petr David Josek / AP)

Чехия отказалась пустить в страну представителя российского МИДа, сообщили РБК в посольстве в Праге. Дипломат был членом делегации, которая прибыла для участия в заседании межправительственной комиссии. Об отказе россиянину сообщили в аэропорту в Праге 4 марта.

Посольство сделало представление замминистра иностранных дел Чехии, в котором назвало шаги Праги недружественными и не соответствующими характеру отношений между двумя странами. Дипломаты подчеркнули, что действия Чехии «не останутся без ответа».

Чешский портал Denik N ранее писал об инциденте со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве. Российскую делегацию на заседании межправкомиссии возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. РБК направил запрос в ведомство.

По данным Denik N, россиянину было отказано «по соображениям безопасности»: тот находился в списке нежелательных лиц на протяжении нескольких лет, сказал один из источников. Собеседник добавил, что этот россиянин, по мнению Праги, является сотрудником спецслужб. В МИД республики от комментариев отказались. РБК направил запрос в пресс-службу чешского дипведомства.