Прокуратура Рима заподозрила Берлускони в подкупе судей

Прокуратура Рима заподозрила бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в коррупции в ходе судебного разбирательства. Об этом сообщает AGI.

По данным агентства, дело касается решения Государственного совета Италии, отвечающего за охрану законности в области управления. В марте 2016 года он отменил обязательство продать 9,99% акций банка Mediolanum на сумму около €1 млрд центральному банку Италии после дела о финансовых махинациях в компании Mediaset.

Подозреваемыми также стали судья-докладчик, адвокат и бывший сотрудник правительственного дворца Киджи. Во время обысков у последнего обнаружили €250 тыс. наличными, а также копии постановлений Госсовета. По данным агентства, среди них был и проект решения по Берлускони о продаже акций.

Прокуроры полагают, что некоторые судьи приняли взятки в обмен на отмену решения. Издание Il Messaggero добавляет, что их суммы составляли €150 тыс.