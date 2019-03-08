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Прокуратура Рима заподозрила Берлускони в подкупе судей

Прокуратура Рима заподозрила бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в коррупции в ходе судебного разбирательства. Об этом сообщает AGI.

По данным агентства, дело касается решения Государственного совета Италии, отвечающего за охрану законности в области управления. В марте 2016 года он отменил обязательство продать 9,99% акций банка Mediolanum на сумму около €1 млрд центральному банку Италии после дела о финансовых махинациях в компании Mediaset.

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Подозреваемыми также стали судья-докладчик, адвокат и бывший сотрудник правительственного дворца Киджи. Во время обысков у последнего обнаружили €250 тыс. наличными, а также копии постановлений Госсовета. По данным агентства, среди них был и проект решения по Берлускони о продаже акций.

Прокуроры полагают, что некоторые судьи приняли взятки в обмен на отмену решения. Издание Il Messaggero добавляет, что их суммы составляли €150 тыс.

В 2013 году Берлускони приговорили к четырем годам лишения свободы за финансовые махинации по делу компании Mediaset. При этом ему запретили до 2019 года занимать публичные должности и участвовать в выборах. Позже срок заменили на общественные работы. Бывшего премьер-министра также обвиняли в подкупе сенаторов с целью подрыва позиций правительства Романо Проди.

Помимо этого в 2013 году Берлускони приговорили к семи годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней проституткой, а также злоупотребление должностными полномочиями. Его также приговорили к году лишения свободы за распространение компромата на политических оппонентов.

Теги: Сильвио Берлускони, коррупция
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