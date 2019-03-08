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Общество ,  
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В Первоуральске загорелся магазин на площади 1,8 тыс. кв. м

В Первоуральске загорелось одноэтажное здание магазина. Пожар локализовали на площади 1,8 тыс. кв. м, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.

Здание располагается на улице Ильича. По данным спасателей, из-за большой горючей загрузки в магазине пожар быстро распространился на примыкающие к нему ветеринарную клинику и склады. При этом возникло сильное задымление. Информации о пострадавших нет.

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В Ингушетии загорелся строительный магазин на площади 2 тыс. кв. м

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 00:51 по местному времени (22:51 мск). Первоначально площадь пожара составляла 700 кв. м. В результате обрушилась кровля магазина.

Огонь тушат более 50 человек и 15 единиц спецтехники. В тушении также принимают участие добровольцы и пожарные из соседних городов.

Теги: Свердловская область, Магазин, Пожар
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