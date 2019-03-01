В дагестанском селе загорелось два десятка домов

Пожар произошел в селе Тиси-Ахитли. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Все жильцы были эвакуированы

Фото: ahi_sport_05 / Instagram

В дагестанском селе Тиси-Ахитли в Цумадинском районе произошел пожар. Огнем охватило 20 домов, заявил ТАСС Сайгидгусен Магомедов, глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли.

Сообщение о происшествии поступило в оперативную часть в 21:00 мск, говорится в сообщении МЧС. По предварительным данным, пострадавших и жертв в результате случившегося нет. Жильцы загоревшихся зданий эвакуированы.

Сейчас они и два пожарных экипажа принимают участие в тушении возгорания, указал в беседе с ТАСС глава региона Анваргаджи Вечедов. Всего, по его данным, в этих работах задействованы около тысячи человек. Люди выстроились в 10 рядов, чтобы передавать воду для тушения из близлежащей реки. Она расположена примерно в 1 км от места происшествия.

Власти, как отмечает агентство, не исключают дальнейшего распространения огня. Шесть домов из 20 уже полностью сгорели, уточнил Вечедов. Общая площадь возгорания, по предварительным данным МЧС, составляет 2,5 тыс. кв м. Огонь, как отметили в ведомстве, быстро распространился из-за плотной застройки. Всего в селе Тиси-Ахитли, как пояснил ТАСС источник в экстренных службах, 85 домов.

О том, что распространение огня в селе удалось остановить, местные власти заявили спустя два часа после начала возгорания.