США аннулируют визы еще 77 связанных с Мадуро венесуэльцев

США лишат виз еще 77 венесуэльцев, которые связаны с президентом Николасом Мадуро. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает Reuters.

«Сегодня Государственный департамент анонсировал, что Соединенные штаты аннулируют 77 виз, включая [документы] многих чиновников режима Мадуро и их семей», — сказал Пенс.​ Конкретные имена не называются.

Новые отмены виз добавятся к списку из 49 венесуэльцев, чьи документы США аннулировали ранее в марте. Тогда сообщалось, что ограничения наложили на лиц, «ответственных за подрыв демократии в Венесуэле». В Госдепе подчеркивали, что США не ждут «ни единого родственника венесуэльских чиновников, которые наслаждаются привилегированной жизнью в ущерб свободе и процветанию миллионов венесуэльцев». Имена также не уточнялись.

1 марта, стало известно, что американский Минфин ввел санкции против шести руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы. По версии США, все они были связаны с блокировкой доставки гуманитарного груза в республику.