Спецпредставитель США встретился с российским послом и обсудил Венесуэлу

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс встречался с послом России для обсуждения ситуации в Венесуэле. Об этом Абрамс заявил на слушаниях в конгрессе, передает Reuters. Абрамс не уточнил, идет ли речь о после России в США Анатолии Антонове. Также он не привел подробностей встреч и не сообщил, когда именно они состоялись.

Позже официальный представитель Госдепартамента США Ноэл Клэй в разговоре с ТАСС подтвердил, что речь идет именно об Антонове, но детали разговора также сообщать не стал.

15 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса проводил секретные переговоры с Абрамсом. Как уточняли источники AP, две встречи прошли по просьбе Вашингтона. На первой из них Абрамс пригрозил Каракасу развертыванием войск и отчитал правительство Венесуэлы за то, что оно якобы находится в союзе с Кубой, Россией и «Хезболлой». Во время второй встречи, как утверждает агентство, спецпредставитель США заявил, что Вашингтон будет продолжать добиваться отставки Мадуро.

Как заявил 3 марта советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, Вашингтон работает над созданием широкой международной коалиции, давление которой позволит сменить режим в Венесуэле. При этом он не уточнил, идет ли речь о военной коалиции.