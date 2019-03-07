ЕС осудил высылку посла Германии из Венесуэлы

Европейский союз осудил решение Каракаса выслать посла Германии в Венесуэле Даниэля Кринера, говорится в заявлении ЕС.

«Меры, которые мешают дипломатической работе, способствуют лишь эскалации напряженности и подрывают политический выход из кризиса», — подчеркивается в документе.

ЕС подчеркнул, что продолжит продвигать политическое, мирное и демократическое решение ситуации в Венесуэле, а также заявил о готовности «применить все подходящие меры, для того чтобы реагировать на развитие событий».

6 марта Каракас объявил Кринера персоной нон грата. Послу дали два дня на то, чтобы покинуть страну. В МИД Венесуэлы, комментируя это решение, назвали недопустимыми действия дипломатов, предполагающие вмешательство в вопросы «исключительной компетенции народа и властей венесуэльского государства». По мнению ведомства, страны Европы должны не оказывать поддержку организаторам переворота в Венесуэле, а помогать политическим деятелям вести диалог.