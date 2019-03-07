UC Rusal восстановил отгрузку продукции в США. Об этом сообщил журналистам директор по сбыту компании Роман Андрюшин в ходе телефонной конференции, сообщает корреспондент РБК.

Андрюшин отметил, что в этом году Rusal планирует отгрузить в США несколько сотен тысяч тонн алюминиевой продукции, в основном сплавов. Компания нацелена восстановить отгрузки до досанкционного уровня — 400 тыс. т.

В конце января Минфин США снял санкции с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» бизнесмена Олега Дерипаски. Это было сделано после того, как он согласился с американским Минфином и снизил долю в En+ с около 70 до 44,5%. По условиям соглашения у Дерипаски не будет права вето на решения совета директоров. В конце января En+ и Rusal объявили новые составы совета директоров, чего также требовали американские власти.

В начале марта сообщалось, что Дерипаска стал богаче на $1,07 млрд и вернулся в список 500 богатейших людей мира Bloomberg Business Index. Издание оценивает состояние бизнесмена в $3,93 млрд, он занимает в списке 490-е место. В декабре Дерипаска потерял $5,7 млрд и выбыл из рейтинга 500 богатейших людей.