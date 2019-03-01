Дерипаска вернулся в рейтинг 500 богатейших людей Bloomberg

Российский бизнесмен Олег Дерипаска стал богаче на $1,07 млрд и вернулся в список 500 богатейших людей мира Bloomberg Business Index.

В настоящий момент издание оценивает состояние Дерипаски в $3,93 млрд, он занимает в списке 490-е место. В декабре Дерипаска потерял $5,7 млрд и выбыл из рейтинга 500 богатейших людей.

Как отмечает «РИА Новости», совокупное состояние 25 входящих в рейтинг россиян увеличилось на $19,31 млрд.

В январе Bloomberg сообщило, что за неполные три недели состояние Дерипаски увеличилось на $679 млн. Агентство отмечало, что рост в первую очередь связан с повышением котировок En+. Общее состояние Дерипаски оценивалось в $3,5 млрд.