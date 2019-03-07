В Индии при взрыве на автобусной остановке пострадали более 25 человек

В Индии при взрыве на автобусной остановке пострадали более 25 человек

В северном индийском штате Джамму и Кашмир при взрыве на автобусной остановке пострадали не менее 26 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на врачей.

По данным телеканала, все пострадавшие были госпитализированы, пять из них находятся в критическом состоянии. При этом в полиции сообщили, что среди раненых были водители автобусов и кондукторы. На данный момент полицейским неизвестно, находились ли люди внутри автобуса.

Генеральный инспектор полиции Джамму Синха заявил, что, осмотрев место происшествия, правоохранители предположили, что неизвестные бросили гранату к дверям автобуса, когда тот подъехал к остановке, передает агентство ANI.

Синха уверил, что в настоящий момент полиция принимает необходимые меры по обеспечению безопасности в данном районе.

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