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Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
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В Индии при взрыве на автобусной остановке пострадали более 25 человек

В северном индийском штате Джамму и Кашмир при взрыве на автобусной остановке пострадали не менее 26 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на врачей.

По данным телеканала, все пострадавшие были госпитализированы, пять из них находятся в критическом состоянии. При этом в полиции сообщили, что среди раненых были водители автобусов и кондукторы. На данный момент полицейским неизвестно, находились ли люди внутри автобуса.

Генеральный инспектор полиции Джамму Синха заявил, что, осмотрев место происшествия, правоохранители предположили, что неизвестные бросили гранату к дверям автобуса, когда тот подъехал к остановке, передает агентство ANI.

Синха уверил, что в настоящий момент полиция принимает необходимые меры по обеспечению безопасности в данном районе.

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В штате Джамму и Кашмир в Индии 14 февраля произошел теракт, в результате которого обострились отношения между Индией и Пакистаном. Террорист-смертник на машине протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции, в результате чего погибли более 40 человек. После этого индийские ВВС атаковали лагерь боевиков «Джаиш-е-Мухаммад» на пакистанской территории, а Пакистан позднее сбил два индийских самолета.

Теги: Индия, взрыв, автобусная остановка, пострадавшие
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