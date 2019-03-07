Задержанный в Греции по запросу Киева россиянин вылетел на родину

Задержанный в Греции по запросу Киева россиянин вылетел на родину

Задержанный в Греции по запросу Украины россиянин Евгений Калинин освобожден. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Яннис Рахиотис.

«Российский экономист, эксперт по энергетике Евгений Калинин освобожден по указанию прокурора Афинского апелляционного суда», — заявил юрист. По его словам, в решении прокурора указано, что Калинин был арестован по ошибке, против него не было международного ордера.

Рахиотис заявил, что освобождению предшествовал визит генерального прокурора России Юрия Чайки к министру юстиции Греции и в прокуратуру Верховного суда. ​

Пресс-секретарь посольства России в Греции Василий Гаврилов сообщил РБК, что Калинин уже вылетел в Москву.

О задержании Калинина в аэропорту Афин по запросу Украины стало известно 2 марта. Рахиотис тогда сообщал, что​ поводом стали обвинения в налоговых нарушениях. По данным «Forbes Украина», Калинин был​ топ-менеджером компании ВЕТЭК олигарха Сергея Курченко и работал в ее московском офисе. На Украине в отношении Курченко и сотрудников компании после отъезда из страны экс-президента Виктора Януковича возбудили несколько уголовных дел.