Задержанный в Греции российский бизнесмен счел себя «заложником» Украины

Российский бизнесмен Евгений Калинин, который был задержан в Греции по запросу Украины, назвал себя «заложником». Об этом говорится в письме предпринимателя, которое его адвокаты передали «РИА Новости».

В письме Калинин поясняет, что Украина пытается сделать его преступником, так как он ранее работал в компаниях уехавшего в Россию украинского олигарха Сергея Курченко, считающегося сторонником экс-президента Виктора Януковича.

По его словам, греческий прокурор счел достаточным основанием для ареста «неутвержденный ордер Интерпола», который представила Украина. «Я никогда не думал, что Сомали находится так близко. Я никогда не думал, что власти Греции возьмут русских в заложники в интересах Украины», — подчеркнул Калинин.

Бизнесмен попросил власти России «защитить его жизнь», так как на Украине у него нет шансов на справедливое правосудие, зато существует «стопроцентная угроза» жизни.​ «Меня либо убьют (сотрудники правоохранительных органов или радикалы), либо они потребуют огромную награду за «решение дела», — говорится в письме.