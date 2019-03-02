В Греции по запросу Украины задержали российского бизнесмена

В аэропорту столицы Греции полиция задержала гражданина России Евгения Калинина. Сделано это было по требованию властей Украины, которые подозревают бизнесмена в налоговых нарушениях

Фото: Giannis Papanikos / AP

О задержании Калинина агентству «РИА Новости» сообщил его адвокат Яннис Рахиотис. По словам юриста, бизнесмена задержали в аэропорту и отправили в тюрьму до получения документов об экстрадиции из Украины. Рахиотис заявил, что поводом для запроса из Киева стали обвинения в налоговых нарушениях, однако адвокат заявил, что дело имеет политический подтекст.

Факт задержания Калинина агентству подтвердили и в посольстве России в Греции. Там заявили, что оказывают ему всю необходимую консульскую помощь.

Калинин до 2011 года работал в украинской дочке компании ТНК-ВР и был там вице-президентом по сбыту и логистике. Как сообщало издание Forbes-Украина, после этого он стал топ-менеджером компании ВЕТЭК, созданной уехавшим в Россию Сергея Курченко. Он работал в московском офисе компании. В материале Forbes за сентябрь 2013 года он назывался исполнительным директором ВЕТЭК.

Однако в марте 2014 года Калинин заявил агентству ТАСС, что не работал в ВЕТЭК, поскольку такой компании никогда не было как юридического лица. По его словам, он являлся советником в компании «Газнефтесервис».