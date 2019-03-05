Разведывательный самолет ВВС США пролетел у западной границы России

Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V 5 марта провел полет у западных границ Ленинградской области. Об этом на своей странице в Twitter сообщает мониторинговый сервис PlaneRadar.

По данным сервиса, самолет с бортовым номером 64-14845 и позывным LUCKY17 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и отправился к Финскому заливу. Разведчик несколько раз пролетел вдоль границы Ленинградской области. Высота полета составила 9,4 км над землей, скорость самолета — 534,3 км/ч.

В январе самолет-разведчик с аналогичным бортовым номером пролетел вдоль побережья Ливана и Сирии, где расположены российская авиационная база Хмеймим и материально-техническая база ВМФ России в порту Тартус.

В марте американский разведывательный борт Boeing OC-135B совершил полет в районе территории Дальнего Востока. Пролет проходил в рамках договора об открытом небе.