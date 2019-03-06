Слова единоросса о низкой пенсии у «алкашей» оценят на комиссии по этике

Слова единоросса о низкой пенсии у «алкашей» оценят на комиссии по этике

Высказывание волгоградского депутата «Единой России» Гасана Набиева о низких пенсиях у «алкашей и тунеядцев» будет рассмотрено на комиссии по этике партии. Об этом говорится на сайте «Единой России».

Речь идет о заявлении, которое Набиев сделал ранее 6 марта на заседании областной думы, посвященном поддержке федерального закона об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам. По словам депутата, пенсию в 8 тыс. руб. получают «алкаши и тунеядцы», которые стали малоимущими по своей вине. Набиев уточнил, что раньше работал на предприятии, и его бывшие коллеги получают пенсии в размере от 16 тыс. до 20 тыс. руб.

«Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах «Единой России», — приводится в публикации цитата зампредседателя комиссии по этике Василия Пискарева.

Он отметил, что слова Набиева вызывают «оторопь и возмущение» и не связаны с позицией «Единой России». По словам ответственного секретаря комиссии Евгения Ревенко, Набиев «одной фразой унизил» многих россиян, которые добросовестно работают.​ Когда конкретно состоится заседание комиссии — не уточняется.