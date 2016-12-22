Обвиняемой в США в похищении детей россиянке предъявили новые обвинения

Россиянке Богдане Осиповой, арестованной в США по обвинению в похищении детей, выдвинули новые обвинения, по которым ей в сумме грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом рассказал РБК ее адвокат Алексей Тарасов.

«Вчера состоялось заседание по делу Богданы Осиповой. Ей были предъявлены новые обвинения — по четырем пунктам в вымогательстве», — отметил он. По словам адвоката, максимальный срок лишения свободы по каждому пункту составляет 20 лет и $250 тыс. штрафа.

Тарасов рассказал, что в настоящее время Осипова находится в тюрьме города Ньютон, штат Канзас. Он пояснил, что в деле был подписан судебный приказ, согласно которому слушание по поводу освобождения россиянки из-под стражи состоится лишь когда ее дочери вернутся в США.

Тарасов добавил, что следующее заседание назначено на 18 сентября, при участии жюри присяжных.

Осипова переехала в США в 2003 году, тогда же она взяла фамилию своего второго мужа — Моблей. По версии следствия, в том же году она вывезла из США одного ребенка от первого брака и одного от второго. После возвращения в Россию она родила третьего ребенка. Сообщалось, что суд, одобривший ее развод с гражданином США, постановил вернуть детей отцу.

Женщина неоднократно связывалась с бывшим супругом и просила его прислать ей деньги, однако не называла свой адрес и не давала увидеться с детьми. В 2017 году Осипова вернулась в США, где ее задержали и обвинили в похищении и вымогательстве.