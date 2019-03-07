Владимирский губернатор ответил чиновнице на слова о питании школьников

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал слова ​директора департамента образования региона Ольги Беляевой о том, что ответственность за организацию питания в школах лежит на родителях. Его заявление приводится на сайте администрации области.

Сипягин отметил, что федеральное законодательство не обязывает оплачивать питание школьников​, однако подчеркнул, что область выделяет на это деньги из бюджета по собственной инициативе. Губернатор уточнил, что в 2019 году регион увеличил на 5% субсидию муниципальным образованиям области на эти цели. «Решение о том, каким образом использовать эту субсидию, каким именно категориям учащихся предоставить льготу на питание, принимают муниципалитеты», — добавил он.

Ранее Беляева заявила, что родители школьников должны сами покупать, доставлять и готовить продукты для учащихся. «Организация питания детей — ответственность родителя, а что является ответственностью образовательной организации? Обеспечение условий для организации питания», — заявила директор департамента.

Позднее на встрече с Сипягиным Беляева назвала свои слова оговоркой и сообщила, что организовывать процесс питания должны школы, добавив, что регион по закону не обязан оплачивать питание в школах.