Владимирский губернатор ответил чиновнице на слова о питании школьников

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал слова директора департамента образования региона Ольги Беляевой о том, что ответственность за организацию питания в школах лежит на родителях. Его заявление приводится на сайте администрации области.
Сипягин отметил, что федеральное законодательство не обязывает оплачивать питание школьников, однако подчеркнул, что область выделяет на это деньги из бюджета по собственной инициативе. Губернатор уточнил, что в 2019 году регион увеличил на 5% субсидию муниципальным образованиям области на эти цели. «Решение о том, каким образом использовать эту субсидию, каким именно категориям учащихся предоставить льготу на питание, принимают муниципалитеты», — добавил он.
Ранее Беляева заявила, что родители школьников должны сами покупать, доставлять и готовить продукты для учащихся. «Организация питания детей — ответственность родителя, а что является ответственностью образовательной организации? Обеспечение условий для организации питания», — заявила директор департамента.
Позднее на встрече с Сипягиным Беляева назвала свои слова оговоркой и сообщила, что организовывать процесс питания должны школы, добавив, что регион по закону не обязан оплачивать питание в школах.