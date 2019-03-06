Чиновница из Владимира назвала покупку продуктов для школ делом родителей

Покупать, привозить и готовить продукты для учащихся должны их родители, заявила глава департамента образования Владимирской области. По ее словам, муниципалитетам «приходится выбирать», на какие цели выделять средства

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что в обязанности школ и местных властей не входит организация питания учащихся. Об этом она рассказала на пресс-конференции, отрывок из которой опубликовал на YouTube местный портал «Томикс».

«Организация питания детей — ответственность родителя, а что является ответственностью образовательной организации? Обеспечение условий для организации питания», — сказала она. Таким образом образовательная организация должна предоставить кухонное оборудование, место для приготовления пищи, нанять поваров и т.д., пояснила чиновница. Она подчеркнула, что покупка, доставка и приготовление продуктов является вопросом родителей

Видео: Томикс ТВ / Youtube

«Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы выделять средства на питание детей», — добавила Беляева.

Глава департамента ссылается на «Закон об образовании» (273-ФЗ). «Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность», — сказано в документе. Средства на питание учеников-бюджетников выделяются в порядке, установленном органами региональной власти или местного самоуправления — в зависимости от того, кто оплачивает обучение.