Чиновница из Владимира назвала покупку продуктов для школ делом родителей

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,75 0,01 EUR Бирж. 74,34 -0,21 Brent 65,62 -0,71% USD Нал. 66,25 65,64 EUR Нал. 75,28 74,36 USD ЦБ 65,80 0 EUR ЦБ 74,51 -0,24 EUR/USD 1,1307 -0,0028 BTC/USD Бирж. 3 921,60 -30,10 IMOEX 2 466,23 -0,31% RTSI 1 180,15 -0,48% DJIA 25 806,63 -0,05% Nasdaq 7 576,36 -0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Юнипро ₽3,16 (+18,44%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+18,44%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 65,8 (0) Quote, 05 мар, 13:18
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 74,51 (-0,24) Quote, 05 мар, 13:18
Обновление витрины: как американские инвесторы спасают торговые центры Pro, 08:43 В погоне за прозрачностью: как Брюссель отреагирует на Troika Laundromat Мнение, 08:43 Гидрометцентр сообщил о погоде на праздничных выходных в Москве Общество, 08:39 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 08:30 Пентагон заключил контракт для разработки гиперзвукового оружия Политика, 08:24 Чиновница из Владимира назвала покупку продуктов для школ делом родителей Общество, 08:14 Иностранный фастфуд по распространению в России обогнал ретейл Бизнес, 08:04 Бургеры вместо кроссовок Pro, 08:00 Умер изобретатель карманного калькулятора Общество, 07:36 В Ставропольском крае в ДТП с автобусом погибли шесть человек Общество, 07:16 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 07:04 Фигурантом дела о черном рынке лекарств от рака впервые стал врач Общество, 07:00 Пятеро российских моряков получили тюремные сроки в Южной Корее Общество, 06:54 При взрыве на оружейном заводе в Австрии погиб человек Общество, 06:29
Общество ,  
0 
Чиновница из Владимира назвала покупку продуктов для школ делом родителей
Покупать, привозить и готовить продукты для учащихся должны их родители, заявила глава департамента образования Владимирской области. По ее словам, муниципалитетам «приходится выбирать», на какие цели выделять средства
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что в обязанности школ и местных властей не входит организация питания учащихся. Об этом она рассказала на пресс-конференции, отрывок из которой опубликовал на YouTube местный портал «Томикс».

«Организация питания детей — ответственность родителя, а что является ответственностью образовательной организации? Обеспечение условий для организации питания», — сказала она. Таким образом образовательная организация должна предоставить кухонное оборудование, место для приготовления пищи, нанять поваров и т.д., пояснила чиновница. Она подчеркнула, что покупка, доставка и приготовление продуктов является вопросом родителей

Видео: Томикс ТВ / Youtube

«Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы выделять средства на питание детей», — добавила Беляева.

Глава департамента ссылается на «Закон об образовании» (273-ФЗ). «Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность», — сказано в документе. Средства на питание учеников-бюджетников выделяются в порядке, установленном органами региональной власти или местного самоуправления — в зависимости от того, кто оплачивает обучение.

Говоря об отмене бесплатных завтраков для всех учеников начальных классов, чиновница пояснила, что средства в бюджете заложены на «частичную компенсацию» стоимости питания, их выделяли как региональные, так и муниципальные власти. «Повторюсь, это не обязанность, это помощь», — сказала она.

Общество
Уволенная за слова о детях чиновница завела Instagram для «правды»

Беляева предположила, что сложившаяся ситуация связана с тем, что у муниципальных образований появились «новые темы», такие как безопасность школ, и им «приходится выбирать».

Местное издание «ПроВладимир» отмечает, что бесплатные завтраки для всех учеников 1–4 классов отменили, когда утверждали бюджет на 2019 год. На сайте городского совета Владимира сообщается, что глава департамента образования города Елена Малик, «учитывая напряженный бюджет города», рекомендовала оказывать социальную помощь адресно. Так, бесплатные завтраки сохранили для младшеклассников из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей-инвалидов и тех, чьи родители являются инвалидами. Остальным учащимся 1–4 классов власти компенсируют 20 руб. в день от стоимости питания, что равно половине цены школьного завтрака.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир, школьное питание
Материалы по теме
Уволенная за слова о детях чиновница завела Instagram для «правды»
Общество
Саратовскую чиновницу уволили после отправки учителей на уборку снега
Общество
Власти Хакасии объяснили отставку критиковавшей выплату премий чиновницы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter