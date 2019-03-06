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Общество ,  
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Владимирская чиновница объяснила фразу о плате за питание школьников
По словам Ольги Беляевой, она имела в виду, что у властей «нет обязанности» выделять деньги на питание детей. Теперь глава областного департамента образования заявила, что процесс должны организовать школы
Ольга Беляева (Фото: Департамент образования администрации Владимирской области)

Директор департамента образования в администрации Владимирской области Ольга Беляева назвала оговоркой свои слова о том, что организация питания детей является ответственностью родителей, сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона Владимира Сипягина.

«Это была оговорка. На самом деле, конечно же, организовывать этот процесс должны школы. Вопрос стоит лишь об оплате питания. Такой обязанности для региона федеральный закон не устанавливает», — приводятся в сообщении слова Беляевой.

Видео: Томикс ТВ / Youtube

Сипягин сказал, что хотя в законе таких положений нет, региональные власти «по своей инициативе выделяют на это средства в областном бюджете». По его словам, размер субсидий на эти цели в 2018 году составил 155,7 млн руб., в 2019-м — почти 165,5 млн руб.

«Непосредственное решение о том, каким образом использовать эту субсидию, каким именно категориям учащихся предоставить льготу на питание, принимают муниципалитеты», — добавил губернатор. 

Ранее портал «Томикс» опубликовал видеозапись, на которой Беляева сказала, что организацией питания школьников должны заниматься родители, а школы — «обеспечить условия для организации питания». Покупка и приготовление еды, по словам чиновницы, является обязанностью родителей.​

Авторы: Елизавета Антонова, Андрей Гатинский
Теги: Владимирская область, Школа, питание
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