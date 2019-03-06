Следователи возбудили дело после ДТП с шестью погибшими на Ставрополье

Следователи возбудили дело после ДТП с шестью погибшими на Ставрополье

В Ставропольском крае на трасса «Кавказ» грузовик столкнулся с минивэном, в результате чего погибли шесть человек. Главное следственное управление регионального главка МВД возбудило уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

По данным управления, водитель грузовика выехал на встречную полосу. Троих пострадавших госпитализировали.

Управлявшего грузовиком жителя Краснодарского края также доставили в больницу. По предварительной версии, он мог заснуть за рулем. Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным регионального главка МЧС, авария произошла около 5:00 мск недалеко от города Невинномысска. Столкнулись пассажирский автобус Mercedes-Benz «Vito» и грузовик «ЗИЛ». Следственное управление СК по Ставропольскому краю уточняет, что минивэн выполнял рейс в Азербайджан. Кочубеевский межрайонный следственный отдел также начал проверку.