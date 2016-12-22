На Ставрополье в ДТП с маршруткой погибли два человека

В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси «Газель» в Ставропольском крае погибли два человека, еще девять пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Авария произошла в 08:30 мск на 553-м км автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. Согласно предварительным данным краевого управления ГИБДД, водитель Lada Granta не уступил «Газели» на перекрестке, сообщает ТАСС.
Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП, находившуюся с ним в Lada Granta женщину госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии, рассказали «РИА Новости» в УГИБДД.
На сайте регионального МЧС уточняется, что в маршрутке в момент аварии находились 14 человек, еще четверо были в легковом автомобиле.