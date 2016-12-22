Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,53 EUR Нал. 70,60 69,61 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,07 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9239,90 +18,00 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,59 -1,37% DJIA 25233,94 -0,40% Nasdaq 7600,74 +0,53% FTSE 7210,93 -0,19%
СМИ узнали о намерении Минобороны запретить смартфоны в армии
Лента новостей
В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество
СМИ узнали о намерении Минобороны запретить смартфоны в армии
Общество, 15 фев, 17:28
0
СМИ узнали о намерении Минобороны запретить смартфоны в армии
Министерство обороны изучает возможность запрета в армии смартфонов, а также сотовых телефонов, с помощью которых можно делать фотографии и записывать видео
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к Генеральному штабу, в течение последних месяцев прорабатывался проект запрета для всех военнослужащих  смартфонов, а также аппаратов, оснащенных функцией фото- и видеосъемки. Вместо них отвечающий за информационную безопасность армии генерал-лейтенант Юрий Кузнецов предложил список из 11 кнопочных телефонов стоимостью от 688 до 2313 руб.

В телефоне, по мысли Генштаба, не должно быть определения геолокации и камеры, а должен быть фонарик, календарь, встроенный будильник, а также функция отправки СМС.

Издание отмечает, что руководству военного ведомства не нравится тот факт, что солдаты делают на телефоны фотографии, которые в результате оказываются в интернете. Так случилось после обстрела боевиками авиабазы в сирийском Хмеймиме. В С​ети оказались фотографии поврежденных самолетов, тогда как в Минобороны утверждали, что техника не пострадала.

Собеседники «Коммерсанта» в Минобороны заявили, что при введении запрета никто не будет отказываться от смартфонов. Обойти ограничение можно следующим образом: перевести «умный» аппарат на беззвучный режим, а с собой носить еще и дешевый кнопочный телефон, который в случае проверки можно будет предъявить начальству.

В конце января использование военными разных стран фитнес-трекеров на смартфонах привело к скандалу. Австралийский студент Натан Разер обнаружил, что с помощью данных о физических занятиях солдат можно обнаружить базы США на Ближнем Востоке, а также отследить маршрут движения патрулей на российской базе в Хмеймиме.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Хмеймим , Генштаб
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Захарова рассказала о возможной гибели россиян при авиаударе США в Сирии Политика
Песков отверг засекречивание Путиным данных о россиянах в Сирии Политика
Bloomberg узнал о доставке в военные госпитали в России раненых из Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.