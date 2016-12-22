СМИ узнали о намерении Минобороны запретить смартфоны в армии

Министерство обороны изучает возможность запрета в армии смартфонов, а также сотовых телефонов, с помощью которых можно делать фотографии и записывать видео

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к Генеральному штабу, в течение последних месяцев прорабатывался проект запрета для всех военнослужащих смартфонов, а также аппаратов, оснащенных функцией фото- и видеосъемки. Вместо них отвечающий за информационную безопасность армии генерал-лейтенант Юрий Кузнецов предложил список из 11 кнопочных телефонов стоимостью от 688 до 2313 руб.

В телефоне, по мысли Генштаба, не должно быть определения геолокации и камеры, а должен быть фонарик, календарь, встроенный будильник, а также функция отправки СМС.

Издание отмечает, что руководству военного ведомства не нравится тот факт, что солдаты делают на телефоны фотографии, которые в результате оказываются в интернете. Так случилось после обстрела боевиками авиабазы в сирийском Хмеймиме. В С​ети оказались фотографии поврежденных самолетов, тогда как в Минобороны утверждали, что техника не пострадала.

Собеседники «Коммерсанта» в Минобороны заявили, что при введении запрета никто не будет отказываться от смартфонов. Обойти ограничение можно следующим образом: перевести «умный» аппарат на беззвучный режим, а с собой носить еще и дешевый кнопочный телефон, который в случае проверки можно будет предъявить начальству.