На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали

На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали

В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло в 11:00 на 119-м км дороги. «Водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Tiger», — говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что при столкновении погиб один человек. Еще 11 пострадали, из них семеро — пассажиры автобуса.

Как сообщает портал «Петербургский дневник», после лобового столкновения Renault и Tiger автобус врезался в стоящую у обочины фуру. «Водитель автобуса получил серьезные травмы и был доставлен на скорой в ближайшую больницу», — отмечает портал.