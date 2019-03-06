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На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали

В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло в 11:00 на 119-м км дороги. «Водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Tiger», — говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что при столкновении погиб один человек. Еще 11 пострадали, из них семеро — пассажиры автобуса.

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Как сообщает портал «Петербургский дневник», после лобового столкновения Renault и Tiger автобус врезался в стоящую у обочины фуру. «Водитель автобуса получил серьезные травмы и был доставлен на скорой в ближайшую больницу», — отмечает портал.

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По его данным, водитель легкового автомобиля скончался, пассажир Renault находится в тяжелом состоянии. На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.

Автомобильная дорога «Кола» — трасса общего пользования федерального значения, начинающаяся в Санкт-Петербурге. Она проходит через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу и заканчивается в Борисоглебском (граница с Норвегией).

Теги: ДТП, Ленинградская область
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